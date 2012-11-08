Следователи ищут насильника в центре Москвы

Сотрудники Следственного комитета расследуют дело об ограблении и изнасиловании жительницы Москвы, совершенном месяц назад, сообщает пресс-служба СК России.

Утром 13 октября на Сыромятнической улице неизвестный мужчина, угрожая убийством, ограбил проходящую мимо девушку. Затем злоумышленник изнасиловал жертву и скрылся с места преступления.

Следователи проводят судебно-генетическую экспертизу, в суд направлено ходатайство о снятии информации с технических каналов связи и проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

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