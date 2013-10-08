Грабители забрали из столичного салона связи 400 тысяч рублей

Двое вооруженных налетчиков в Москве совершили налет на салон сотовой связи. Преступники заперли в подсобке персонал магазина и забрали из кассы 420 тысяч рублей.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции, около 16.30 двое неизвестных ворвались в салон связи, расположенный на Нахимовском проспекте. Закрыв в подсобном помещении персонал и угрожая продавцу, они совершили ограбление.

Помимо денег, злоумышленники также забрали 60 сотовых телефонов. Сумма похищенного устанавливается, ведется розыск преступников.