Назван самый криминальный вид транспорта

В министерстве внутренних дел сообщили, что самым криминальным видом транспорта являются поезда. Большинство преступлений совершаются на железных дорогах, заявил начальник ГУ на транспорте МВД РФ Дмитрий Шаробаров.
По его словам, из 36,6 тысячи преступлений на транспорте, которые были совершены в прошлом году, 30 тысяч относятся к железной дороге.
"Однозначно, на железнодорожном транспорте больше всего – в 10 раз преступлений. И наркотиков выявляется больше, и оружия", – приводит слова Шаробарова РИА Новости.
Шаробаров отметил, что большинство преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков.
За прошлый год, по его словам, благодаря служебным собакам раскрыли почти 1,5 тысячи преступлений.
При этом в московском метро сократилось число преступлений. Ранее начальник УВД на столичном метрополитене Николай Савченко сообщил, что за последние пять лет количество совершенных в подземке преступлений снизилось более чем в два раза. Раскрываемость преступлений составила 52,2%.
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