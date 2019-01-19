Число преступлений в метро сократилось вдвое за пять лет

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За последние пять лет количество совершенных в московском метро преступлений снизилось более чем в два раза. Об этом сообщил начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко на совещании по итогам работы за прошлый год.

"За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена, сократилось на 55,4%", – приводит слова Савченко ТАСС. Также снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений. Число карманных краж снизилось на 7,1%, случаев хулиганства – на 22,2%, побоев – на 16%.

Раскрываемость преступлений составила 52,2%. Раскрываемость грабежей выросла на 4% до 77,8%. В полиции сообщили, что удалось раскрыть все совершенные в метро разбои.

Под охраной УВД находятся 230 станций московского метро. На новые станции полицейские заступают за счет внутреннего перераспределения штата полиции.