05 ноября 2012, 10:29Происшествия
В Подмосковье у безработной женщины сожгли Porsche и Ferrari
Неизвестные ограбили дом в селе Дмитровское Красногорского района Московской области, передает "Интерфакс".
Уходя, грабители подожгли во дворе дома две иномарки. Ущерб от действий преступников составил более 30 миллионов рублей.
Грабители через окно проникли в дом безработной женщины и похитили 1 миллион рублей, ювелирные изделия и личные вещи. Затем нападавшие подожгли во дворе автомобили Porsche и Ferrari.
Ведется розыск преступников.
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