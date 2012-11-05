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Новости

05 ноября 2012, 10:29

Происшествия

В Подмосковье у безработной женщины сожгли Porsche и Ferrari

Неизвестные ограбили дом в селе Дмитровское Красногорского района Московской области, передает "Интерфакс".

Уходя, грабители подожгли во дворе дома две иномарки. Ущерб от действий преступников составил более 30 миллионов рублей.

Грабители через окно проникли в дом безработной женщины и похитили 1 миллион рублей, ювелирные изделия и личные вещи. Затем нападавшие подожгли во дворе автомобили Porsche и Ferrari.

Ведется розыск преступников.

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