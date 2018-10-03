Столичные полицейские пресекли работу нелегального швейного цеха

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В столичном районе Гольяново сотрудники полиции пресекли работу нелегального швейного цеха, в котором работали приезжие из Юго-Восточной и Южной Азии. Нелегальное производство располагалось на улице Амурская, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

"Иностранные граждане осуществляли пошив штор с целью их дальнейшей реализации", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, нарушителей доставили в отдел по вопросам миграции УВД по Восточному административному округу, где их проверили по базам специального учета на причастность к ранее совершенным преступлениям и на законность пребывания в РФ.

Ранее в Москве ликвидировали крупнейшую сеть подпольных казино. В ходе спецоперации сотрудниками правоохранительных органов были задержаны свыше 100 человек. Пресечена деятельность 15 нелегальных игровых клубов и казино. В более 80 офисах и жилых помещениях прошли обыски.