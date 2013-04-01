В Подмосковье полицейский сломал ногу при задержании преступника

В Истринском районе Подмосковья полицейский сломал ногу при задержании преступника. Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Московской области, 1 апреля в 00:45 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Новопетровское в доме по улице Северная шумят соседи.

"Выехавшим на место происшествия нарядом полиции установлены четверо граждан республики Молдова от 25 до 32 лет, которые нарушали тишину в ночное время суток", - говорится в сообщении.

При задержании один из злоумышленников оказал сопротивление сотруднику полиции и сломал 29-летнему старшему сержанту полиции большую берцовую кость правой ноги.

Полицейский госпитализирован, злоумышленники доставлены в районный отдел полиции. По данному факту проводится служебная проверка.

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