До 2020 года на орбиту выведут более 100 военных спутников - Рогозин

В России в соответствии с госпрограммой вооружений до 2020 года планируется вывести на орбиту более 100 новых космических аппаратов, в том числе предупреждения о ракетном нападении, связи, картографии, навигации.

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на совещании по развитию космической отрасли.

Вместе с тем, по словам Рогозина, потребности социально-экономического развития страны "требуют существенного наращивания орбитальной группировки космических аппаратов гражданского назначения".

Вице-премьер сообщил, что за указанный период необходимо запустить более 200 космических аппаратов на современной компонентной базе.

На данный момент общая космическая группировка России насчитывает 118 космических аппаратов, передает ИТАР-ТАСС.

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