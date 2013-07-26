Космический корабль "Прогресс" утонул в Тихом океане

Несгоревшие обломки грузового корабля "Прогресс М-18М" утонули в акватории Тихого океана. Об этом ИТАР-ТАСС проинформировали в Федеральном космическом агентстве (Роскосмос). Там уточнили, что "грузовик" был затоплен в специально отведенном районе вдали от судоходных путей.

"Прогресс" отстыковали от российского модуля "Пирс" в 00:44 пятницы, примерно в 03:53 включились двигатели на торможение, и в 04:45 корабль был затоплен.

"Прогресс М-18М" пристыковался к Международной космической станции (МКС) 12 февраля этого года. Корабль, также как и его предшественник - "Прогресс М-17М", - сближался со станцией по укороченной, шестичасовой схеме. Запуск следующего "грузовика" к орбитальному комплексу - "Прогресса М-20М" - намечен на воскресенье, 28 июля, с космодрома Байконур.