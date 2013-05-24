Ди Каприо полетит в космос с российским бизнесменом

За полет в космос с голливудским актером Леонардо Ди Каприо русский бизнесмен заплатил 1,5 миллиона долларов. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

НА XX ежегодном аукционе, организованном Фондом исследования СПИДа amfAR, на торги был выставлен полет в космос с Леонардо Ди Каприо. Стартовая цена составила 1,29 милиионов долларов, сообщает канадское Reuters.

В итоге торги выиграл 37-летний российский бизнесмен Василий Клюкин, проживающий в Монако. После победы он заявил, что всегда хотел слетать в космос, и теперь он точно бросит курить.

Перед полетом в течение трех дней Клюкин будет тренироваться вместе с Ди Каприо в Нью-Мексико.

Аукцион проводился в пятизвездочном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе, неподалеку от Канн.

Организатором полета выступила компания Virgin Galactic.

Напомним, ранее Роскомос подписал договор с Сарой Брайтман о полете в космос. Британская певица отправится на орбиту в 2015 году.