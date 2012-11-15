Кабель связи ЦУП был поврежден не по вине компании - "Ростелеком"

Повреждение кабеля, по которому шла связь Центра управления полетами с Международной космической станцией, произошло из-за того, что кабель не был промаркирован должным образом. Ответственным за нанесение маркировки на кабель является его владелец компания "Акадо Телеком", считают в "Ростелекоме".

"14 ноября на АТС в городе Мытищи подрядной организацией "Ростелекома" проводился плановый демонтаж устаревшего оборудования связи, - цитирует ИТАР-ТАСС сообщение компании. - Перед началом работ были приглашены представители операторов связи для маркировки задействованных кабелей. Таким образом, о проведении работ все операторы были заранее уведомлены".

В "Ростелекоме" подчеркнули, что прибывшая на место аварии ремонтная бригада устранила повреждение в установленные сроки.