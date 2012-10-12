Министерство обороны России объявило конкурс научных работ

Министерство обороны России объявило Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ для нужд Вооруженных сил. Целью конкурса является привлечение интеллектуального потенциала для укрепления обороноспособности страны.

Как сообщает "Интерфакс", темами конкурса определены информационно-телекоммуникационные системы, перспективные виды вооружения и военной техники, транспортные и космические системы, энергоэффективность и наука о жизни.

Заявки принимаются до 8 декабря. Конкурсные работы будут рассматриваться в два этапа: сначала их рассмотрят организаторы конкурса, а потом военные эксперты.

По итогам будут выбраны призеры и финалисты, которые получат денежные премии. Вне зависимости от места участникам может быть предложено трудоустройство в структурах Министерства обороны.