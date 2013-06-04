В Москве выберут самый спортивный двор

С этого года в столице проводят новый конкурс – "Московский двор — спортивный двор". Победителей будут выбирать по пяти номинациям: лучшая физкультурно-спортивная организация, лучший спортивный двор, лучшая администрация муниципального образования и управа района, лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства и лучшая спортивная семья.

Планируется, что конкурс будет проводиться в два этапа: окружной и городской. В этом году его проводят с 1 января по 25 декабря, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Победителей наградят дипломами и призами. Организацией конкурса занимается департамент физкультуры и спорта при поддержке префектур.