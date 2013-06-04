Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2013, 14:55

Культура

В Москве выберут самый спортивный двор

С этого года в столице проводят новый конкурс – "Московский двор — спортивный двор". Победителей будут выбирать по пяти номинациям: лучшая физкультурно-спортивная организация, лучший спортивный двор, лучшая администрация муниципального образования и управа района, лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства и лучшая спортивная семья.

Планируется, что конкурс будет проводиться в два этапа: окружной и городской. В этом году его проводят с 1 января по 25 декабря, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Победителей наградят дипломами и призами. Организацией конкурса занимается департамент физкультуры и спорта при поддержке префектур.

Сайты по теме


конкурсы спортивные мероприятия городское управление

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика