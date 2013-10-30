Группа Blues Cousins даст в столице сольный концерт

Леван Ломидзе. Фото: Пресс-служба клуба

1 ноября в клубе "Союз композиторов" выступит группа Blues Cousins. Гитарист Леван Ломидзе и его группа представят гостям вечера выступление в стиле джаз и рок-н-ролл. Ломидзе по праву считается одним из лучших отечественных гитаристов, недаром его талант признали и на родине блюза - в США.

В общей сложности музыкант отыграл в Америке 100 концертов, в том числе в качестве участника авторитетных блюз-фестивалей. В 2005 году его альбом Live in USA выпустила американская звукозаписывающая компания Stream Records. Более того, по версии музыкальных журналов, Ломидзе входит в десятку лучших гитаристов России.

Коллеги Левана – Дмитрий Четвертогов и Дмитрий Малолетов – также профессиональные гитаристы: Четверогов играет на электро-гитаре и создает аранжировки, а Малолетов, являясь также и композитором и публицистом, владеет техникой игры под названием "двуручный независимый теппинг".

Группа Blues Cousins существует более 10 лет, за это время коллектив зарекомендовал себя на международной арене. В 2000 году группа была признана лучшей, по мнению организаторов фестиваля Blues Sur Seine во Франции.

Начало концерта - в 20.30, стоимость билетов - от 500 рублей.

Напомним, билеты на концерты вы можете приобрести на нашем сайте.

$2