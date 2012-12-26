"Виртуозы Москвы" выступят в зале Чайковского 29 декабря

Новогодний концерт "Виртуозов Москвы" состоится 29 декабря в зале Чайковского. Мероприятие пройдёт в рамках 49-го Фестиваля искусств "Русская зима" и станет настоящим подарком для меломанов.

В программе представлен калейдоскоп музыкальных шедевров. Это симфония № 15 Моцарта и сюита "История танго" для скрипки с оркестром Пьяццоллы, джазовая сюита для фортепиано с оркестром Цфасмана и др.

Солисты: Виталий Хандрас, Денис Шульгин, Евгений Шульков, Алексей Стрельников.

Весь вечер за дирижёрским пультом Владимир Симкин - заслуженный артист России, 70-летию со дня рождения которого музыканты и посвящают своё мастерство.

Начало концерта в 19.00.