В Москве пройдет виолончельный фестиваль Vivacello

24 октября 2012, 15:36
В Москве с 25 октября по 12 ноября пройдет четвертый международный виолончельный фестиваль Vivacello передает РИА Новости.
По словам арт-директора фестиваля виолончелиста Бориса Андрианова, было решено не замыкаться в рамках одной только виолончели, поэтому участников-виолончелистов будет даже меньше, чем других музыкантов.
"Тем не менее, во всех концертах мы делаем акцент на виолончель", - сказал Андрианов.
Откроется фестиваль в Концертном зале имени Чайковского программой "Вокруг виолончели", где в исполнении скрипачей Алены Баевой, Бориса Бровцына и трубача Сергея Накарякова прозвучат известные сочинения для виолончели в переложении для других инструментов Шумана, Дворжака, Чайковского и Пьяццоллы.
Центром программы первого вечера станет популярный концерт Сен-Санса для виолончели с оркестром, где солировать будет сам Андрианов.
Второй концерт фестиваля состоится 30 октября в Культурном центре имени Чайковского. Виолончелист Александр Чаушан из Великобритании, пианист Вадим Холоденко и скрипач Андрей Баранов исполнят музыку Бородина, Брамса и Изаи.
Следующий концерт "Посвящается Ялте (История одного убийства)" пройдет 2 ноября в Камерном зале Дома музыки. В основе этого концерта - поэма Иосифа Бродского "Посвящается Ялте". "Это целиком и полностью наше детище, которое мы с самого начала спродюсировали и придумали, - сообщил Андрианов. - Тут музыка Шнитке соединилась с текстом Бродского, и они подошли друг к другу гораздо больше, чем мы ожидали".
Также в программе Vivacello запланированы камерный концерт в Рахманиновском зале консерватории 7 ноября и вечер "От рока до барокко" в "Концертном зале на Моховой" Государственного геологического музея имени Вернадского 9 ноября.
Заключительный вечер фестиваля представит слушателям классическую программу из музыки Гайдна, Моцарта и Брамса.
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