24 сентября 2013, 14:04Культура
Джазовая певица Кармэн Мокси исполнит в столице мировые хиты
Фото: Пресс-служба клуба "Дуровъ"
26 сентября в клубе "Дуровъ" состоится концерт американской певицы Кармэн Мокси, неоднократной победительницы State Champion Singing Contest в Атланте. Она исполнит всеми любимые песни: Michael Jacskon - Billie Jean, Beyonce - Single Ladies, Maroon 5 - Moves Like Jagger, Lady Marmalade, Rihanna - We Found Love, Alicia Keys - If I Got You, Gloria Gaynor - I Will Survive.
У Кармэн Мокси потрясающий вокал и яркие шоу, с которыми она уже успела покорить публику столичных клубов. Она с легкостью исполняет самые сложные в техническом плане песни. А живая и непринужденная манера пения не оставит никого равнодушным.
Кармэн Мокси родилась в семье церковного хормейстера и уже с детства пела в церковном хоре, выделяясь уникальным артистизмом и сильной энергетикой. Всерьез заниматься музыкой певица начала 20 лет назад. Ее страсть – это музыка в стиле соул и ритм-энд-блюз.
На гастролях в Калифорнии Мокси пела не только популярные шлягеры, но и песни таких знаменитых рокеров, как Aerosmith.
Начало концерта - в 20:00. Стоимость билетов – от 600 рублей.
Напомним, билеты на концерты вы можете приобрести на нашем сайте.
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