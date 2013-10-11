Фолк-певица Алина Орлова даст в столице большой сольный концерт

Алина Орлова. Фото: facebook.com/AlinaOrlova

12 октября в клубе "Б2" выступит певица из Литвы Алина Орлова. Стоит отметить, что поклонники сравнивают ее с Бет Гиббонс и дуэтом Cocorosie.

Жанр песен Алины Орловой варьируется от балтийского фолк-попа до психофолка. Ее кумиры – это Ник Кейв, Лу Рида, Дэвид Боуи и Talking Heads.

За свою музыкальную карьеру Орлова выпустила четыре пластинки, в том числе LRT Opus Live в 2013 году. На альбоме присутствуют не только известные композиции в новой аранжировке, но также и песни с готовящегося третьего студийного альбома.

Данный концертный альбом свяжет следующий диск и последнюю вышедшую пластинку Mutabor (2010 год). При работе над новыми песнями Орлова вдохновлялась классическими поэтами: Уильямом Блэйком, Александром Пушкиным, Витаутасом Ландсбергисом и Уильямом Фолкнером.

Начало концерта – в 21:00, стоимость билетов – от 1200 рублей.

Напомним, билеты на концерты вы можете приобрести на нашем сайте.

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