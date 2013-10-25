В Музее Москвы состоится закрытие фестиваля "Цифровое будущее 2013"

На площадке Музея Москвы состоится закрытие фестиваля "Цифровое будущее 2013". В рамках мероприятия пройдет соревнование команд по робототехнике: полоса препятствий, траектория, кегельринг и многое другое. Также будут организованы конкурсы цифровых рисунков, конкурс по сборке компьютеров на скорость.

Будет работать интерактивная площадка с aero-yo, yoyoactory и кендамой, системой развития интеллекта и вкусно пахнущими карандашами из переработанной бумаги. Кроме того, организаторы проведут шахматный турнир от Московской детской шахматной лиги.

В завершении выступят музыканты и состоится шоу световых барабанов.