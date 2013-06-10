Буккроссинг набирает обороты в Музее архитектуры имени Щусева

Новейшая тенденция буккроссинга набирает обороты в Музее архитектуры имени Щусева.

"Музей Архитектуры им. Щусева безвозмездно раздает книги. Они лежат прямо в фойе музея, можно спокойно забирать и читать. Во многих парках появились домики для книг - тоже можно брать и уносить домой или приносить свои. Отличный способ освободить книжную полку от тех книг, которые вы уже читали",- пишет жительница района Арбат Евгения Романова.

