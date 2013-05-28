В Подмосковье на 10% выросло число заболевших клещевым боррелиозом

Число заболевших клещевым боррелиозом в Подмосковье выросло за год на 10%. С января по апрель в регионе было зарегистрировано 22 случая болезни Лайма, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

В результате лабораторного исследования 331 клеща на территории Подмосковья возбудителей клещевого энцефалита не обнаружено, при этом выявлены возбудители анаплазмоза в 1,2% случаев, клещевого иксодового боррелиоза - в 9,4% и эрлихиоза - в 0,6%. У двух из 54 клещей, собранных в природе, найдены возбудители болезни Лайма.

Всего по состоянию на 23 мая в Московской области зарегистрировано 1 637 случаев присасываний клещей, из них 518 – к детям, это в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Медики настоятельно рекомендуют жителям Москвы и области делать прививки против клещевого энцефалита. По состоянию на 23 мая вакцинировано 675 человек, среди них 96 детей. Чтобы уберечься от укусов клещей, надо запомнить несколько правил.

Как сообщалось ранее, Россия является мировым лидером по количеству случаев энцефалита. А основными "поставщиками" этого весьма серьезного заболевания являются клещи, которые в изобилии водятся в лесах. Наиболее часто клещи встречаются в невысоких кустарниках и траве.

Напомним, что сезон присасывания клещей в Подмосковье начинается во второй декаде апреля и заканчивается в конце октября – начале ноября. В этом году он также начался в середине апреля.