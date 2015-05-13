Более тысячи москвичей пострадали от укусов клещей в майские праздники

В майские праздники более тысячи москвичей стали жертвами клещей, передает телеканал "Москва 24".

В выходные в столичные больницы обратились 1300 человек, из них более 200 детей. Всего в России от укусов клещей пострадали около 40 тысяч человек.

Медики настоятельно рекомендуют воздержаться от лесных прогулок. Если вы все-таки зашли в лес, то не забудьте надеть длинную одежду и прикрыть голову.

Вернувшись домой, врачи советуют внимательно осмотреть себя. Если клещ впился, то необходимо капнуть на него маслом, тогда он отпадет.

В этом случае насекомое обязательно нужно отвезти на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москва.