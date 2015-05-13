13 мая 2015, 12:20Экология
Более тысячи москвичей пострадали от укусов клещей в майские праздники
В майские праздники более тысячи москвичей стали жертвами клещей, передает телеканал "Москва 24".
В выходные в столичные больницы обратились 1300 человек, из них более 200 детей. Всего в России от укусов клещей пострадали около 40 тысяч человек.
Медики настоятельно рекомендуют воздержаться от лесных прогулок. Если вы все-таки зашли в лес, то не забудьте надеть длинную одежду и прикрыть голову.
Вернувшись домой, врачи советуют внимательно осмотреть себя. Если клещ впился, то необходимо капнуть на него маслом, тогда он отпадет.
В этом случае насекомое обязательно нужно отвезти на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москва.