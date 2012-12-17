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17 декабря 2012, 09:20

МО

Полицейского избили и ограбили на подмосковном кладбище

На территории подмосковного кладбища избили и ограбили полицейского, который проводил оперативно-розыскные мероприятия. У служителя правопорядка украли 15 тысяч рублей.

По предварительной информации, на начальника отделения по борьбе с организованной преступностью межмуниципального управления МВД России "Одинцовское" напали безработные местные жители: отец и сын. Они угрожали своей жертве пистолетом и ножом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также злоумышленники отобрали у старшего лейтенанта документы и два мобильных телефона. Сейчас нападавших разыскивают. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь.

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