Полицейского избили и ограбили на подмосковном кладбище

На территории подмосковного кладбища избили и ограбили полицейского, который проводил оперативно-розыскные мероприятия. У служителя правопорядка украли 15 тысяч рублей.

По предварительной информации, на начальника отделения по борьбе с организованной преступностью межмуниципального управления МВД России "Одинцовское" напали безработные местные жители: отец и сын. Они угрожали своей жертве пистолетом и ножом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также злоумышленники отобрали у старшего лейтенанта документы и два мобильных телефона. Сейчас нападавших разыскивают. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь.