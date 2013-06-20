Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 20:04

В мире

Китайская компания открыла полеты из Москвы в Гуанчжоу

Китайская авиакомпания "Южные авиалинии" открыла регулярные полеты по маршруту Гуанчжоу-Москва-Гуанчжоу. Рейсы будут выполняться трижды в неделю.

Вылеты из Москвы - в 22:00 по средам, пятницам и воскресеньям, прибытие в Гуанчжоу в 11:00 по местному времени следующего дня, передает "Интерфакс".

На линии будут курсировать лайнеры А-330.

Гуанчжоу – один из наиболее удобных пересадочных узлов для полетов в Австралию и страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, для российских туристов предусмотрен трехдневных безвизовый транзит.

китай авиаперелеты авиа и аэропорты

