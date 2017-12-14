Названы имена самых переоцененных актеров 2017 года

Фото: ТАСС/Zuma/Armando Gallo/Arga Images
Стали известны имена самых переоцененных актеров 2017 года. Рейтинг составил американский журнал Forbes.
На первом месте оказался Марк Уолберг, он получил 68 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру".
В 2017 году было выпущено три фильма с его участием, однако в итоге киностудии получили всего 4,4 доллара с каждого доллара, уплаченного Уолбергу. Актер известен по ролям в картинах "Идеальный шторм", "Планета обезьян", "Ограбление по-итальянски" и другие.
Следующий в антирейтинге – исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана Кристиан Бэйл. За каждый доллар его гонорара киностудиям удалось получить 6,7 доллара. За ним следует актер Ченнинг Татум.
В пятерку "переоцененных" вошли также Дензел Вашингтон и Брэд Питт. В прошлом году рейтинг возглавлял Джонни Депп.
Ранее Forbes назвал самого высокооплачиваемого музыканта. Им оказался американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимами Puff Daddy и P.Diddy.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: