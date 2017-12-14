Названы имена самых переоцененных актеров 2017 года

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Стали известны имена самых переоцененных актеров 2017 года. Рейтинг составил американский журнал Forbes.

На первом месте оказался Марк Уолберг, он получил 68 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру".

В 2017 году было выпущено три фильма с его участием, однако в итоге киностудии получили всего 4,4 доллара с каждого доллара, уплаченного Уолбергу. Актер известен по ролям в картинах "Идеальный шторм", "Планета обезьян", "Ограбление по-итальянски" и другие.

Следующий в антирейтинге – исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана Кристиан Бэйл. За каждый доллар его гонорара киностудиям удалось получить 6,7 доллара. За ним следует актер Ченнинг Татум.

В пятерку "переоцененных" вошли также Дензел Вашингтон и Брэд Питт. В прошлом году рейтинг возглавлял Джонни Депп.

Ранее Forbes назвал самого высокооплачиваемого музыканта. Им оказался американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимами Puff Daddy и P.Diddy.