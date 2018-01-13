Фильм "Движение вверх" признали самым кассовым в истории российского кино

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Фильм "Движение вверх" стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа с 1991 года. Таковы данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Согласно ЕАИС, спортивная драма режиссера Антона Мегердичева собрала в прокате уже более 1,66 миллиарда рублей, оставив на втором месте прежнего лидера − картину "Последний богатырь" с сборами в размере 1,65 миллиарда рублей.
Как рассказал Агентству "Москва" продюсер "Движения вверх" Леонид Верещагин, успех фильма у зрителей очень порадовал его создателей. "На мой взгляд причина успеха в том, что картина попала в аудиторию, считала время, а также великолепные артисты", − пояснил Верещагин. "Еще продолжается российский прокат, и сборы будут еще выше", − добавил продюсер.
По словам Верещагина, при создании фильма рассчитывали как на высокие сборы, так и на интерес публики. ориентируясь на такие картины, как "Легенда № 17" и "Экипаж".
Фильм "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева рассказывает о победе мужской сборной СССР по баскетболу над американской сборной во время летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.
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