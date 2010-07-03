Режиссер Сарик Андреасян прокомментировал иск к кинокомпании Enjoy Movies

Режиссер и сооснователь кинокомпании Enjoy Movies Сарик Андреасян прокомментировал порталу Москва 24 иск фонда кино к кинокомпании на сумму почти 113 миллионов рублей.
"Вы знаете, я не имею к этому никакого отношения. Это продюсер Георгий Малков, он брал деньги у фонда кино на этот фильм. Я не в Enjoy Movies уже года три. Глава Enjoy Movies Георгий Малков, он глава этой студии. Нужно разобраться в вопросе", – пояснил он.
Enjoy Movies
Кинокомпания Enjoy Movies была основана в сентябре 2010 года командой молодых людей, на счету у которых опыт работы в самых разных областях кино: от написания сценариев, продюсирования и режиссуры до продвижения и дистрибьюции фильмов. Это продюсеры Георгий Малков и Гевонд Андреасян и режиссер Сарик Андреасян.
Согласно материалам иска, фонд кино обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Enjoy Movies на сумму в 112,9 миллиона рублей. Кинокомпания попала в перечень должников из-за суммы в 112,7 миллиона рублей, выделенных ей фондом на фильм "Аладдин" в 2016 году.
"Я не больной человек, чтобы снимать фильм "Аладдин" в стране, где его не придумали", – комментирует ситуацию Андреасян.
В России "Аладдина" нет, это голливудский бренд. Я не знаю, кому пришла эта идея, и пусть они с ними разбираются.
Сарик Андреасян
режиссер и сооснователь кинокомпании Enjoy Movies
В 2017 году фонд кино подал иск к Enjoy Movies на сумму 50,8 миллиона рублей. Тогда речь шла о средствах, выделенных компании на производство фильма "Защитники", режиссером которого является Сарик Андреасян. В свою очередь в Enjoy Movies сообщили о намерении объявить себя банкротом, но затем компания вышла из банкротства.
В июле 2018 года пресс-служба фонда кино сообщала, что Enjoy Movies полностью погасила все задолженности, вернув 50 миллионов рублей, предоставленные на фильм "Защитники".
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