"Движение вверх" может стать самым кассовым отечественным фильмом

Фото: кадр из фильма "Движение вверх", режиссер Антон Мегердичев

Фильм "Движение вверх" за первые дни проката, с 28 декабря по 7 января, собрал 1 миллиард 242 тысячи рублей. Таким образом, картина превзошла прокатные сборы "Викинга" за тот же период годом ранее. По оценкам экспертов, к концу праздников фильм соберет порядка 1,35 миллиарда рублей.

При такой тенденции, "Движение вверх" имеет шансы стать не только стать самым кассовым российским фильмом из выпущенных в 2017 году, но и самым кассовым из всех отечественных картин, вышедших за всю историю России, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В фильме "Движение вверх" рассказывается о знаменитом финальном баскетбольном матче на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В нем советская сборная под руководством тренера Владимира Кондрашина обыграла команду США.

Показанные в фильме подробности, по мнению родственников спортсменов и тренера, отличаются от реальности, поэтому в картине герой Владимира Машкова носит фамилию не Кондрашина, а Гаранжина.

Сейчас самым кассовым российским фильмом новейшего времени является фэнтези по мотивам русских народных сказок "Последний богатырь", которое вышло в октябре 2017 года. На его счету 1,731 миллиарда рублей.