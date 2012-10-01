6 октября в клубе "Новая лига" стартует турнир по керлингу

6 октября в клубе "Новая лига" состоится церемония открытия любительского турнира по керлингу. Соревнования проводятся в рамках поддержки детей с ограниченными возможностями.

В турнире примут участие шесть команд: Министерства спорта РФ, Департамент физической культуры и спорта Москва, интернет-портала Чемпионат.ком, типографии "Формула цвета", информационно-аналитического журнала "Москва спортивная" и команда чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр.

В последнюю команду войдут такие известные спортсмены, как гимнаст Денис Аблязин и чемпионка Лондона в метании молота Татьяна Лысенко, сообщается на сайте Федерации керлинга России.

В качестве капитанов команд на турнире выступят члены олимпийской сборной России по керлингу.

Зрителям организаторы обещают участие в различных конкурсах и мастер-классах. В частности, все желающие смогут поучаствовать в росписи имбирных пряников.

Начало соревнований - в 12.00.