В интернете чаще покупают детские товары - эксперт

Пользователи чаще покупают в интернете детские товары и товары для мам. Об этом на пресс-конференции, посвященной исследованию "Экономика Рунета 2012-2013", рассказал IT-директор ozon.ru Алексей Алехин.

По его словам, в 2013 году в интернет-индустрии отмечен бурный рост электронных платежей. В основном пользователи покупают через интернет детские товары и товары для мам, заказывают билеты и бронируют гостиницы, а также приобретают страховки и оплачивают госуслуги.

Как отметил Алехин, набирает оборот мобильная коммерция. Однако интернет-пользователи не покупают смартфоны и гаджеты, а лишь выбирают модели, сравнивают цены, а потом приобретают их в обычных магазинах.

Среди основных проблем в развитии интернет-индустрии в России он назвал сложности в поиске и подборе квалифицированного персонала. Алехин отметил, что в настоящее время наблюдается дефицит хороших IT-специалистов.