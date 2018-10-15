Всадников апокалипсиса и посмертную маску Данте представят в ТРЦ "Афимолл Сити"

Фото: AP/Francesco Bellini
Персональная выставка скульптора, архитектора и писателя Василия Клюкина In Dante Veritas откроется 27 октября в ТРК "Афимолл Сити". Ее гостям представят четырех всадников апокалипсиса и посмертную маску Данте Алигьери, сообщили в пресс-центре выставки.
Как уточнили организаторы, в основе экспозиции − образы первой части "Божественной комедии" Данте, известной как "Инферно". О девяти кругах дантевского ада расскажут 27 работ, включая 22 скульптуры, символизирующие человеческие пороки. Кроме того, посетители смогут увидеть четырех всадников апокалипсиса и посмертная маску самого итальянского поэта, отметили в пресс-центре.
Сообщается также, что представленная на выставке коллекция выполнена с применением авторской техники Клюкина. Она основана на максимальном сохранении подвижности скульптур.
"Стальные пластины собираются и разбираются как конструктор, без каких-либо крепежных деталей, создавая эффект раскрытой книги", − цитирует представителей пресс-центра Агентство "Москва".
Кроме того, в специальном "зале Предателя" гости смогут оставить инициалы тех людей, которые их когда-либо предавали, подчеркнули организаторы.
Скульптуры Василия Клюкина представлены не только в Москве, но и в Лондоне, Монте-Карло, Люцерне и Каннах. Коллекция In Dante Veritas ранее выставлялась в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. За три месяца экспозицию посетили около 200 тысяч человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: