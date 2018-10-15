Всадников апокалипсиса и посмертную маску Данте представят в ТРЦ "Афимолл Сити"

Фото: AP/Francesco Bellini

Персональная выставка скульптора, архитектора и писателя Василия Клюкина In Dante Veritas откроется 27 октября в ТРК "Афимолл Сити". Ее гостям представят четырех всадников апокалипсиса и посмертную маску Данте Алигьери, сообщили в пресс-центре выставки.

Как уточнили организаторы, в основе экспозиции − образы первой части "Божественной комедии" Данте, известной как "Инферно". О девяти кругах дантевского ада расскажут 27 работ, включая 22 скульптуры, символизирующие человеческие пороки. Кроме того, посетители смогут увидеть четырех всадников апокалипсиса и посмертная маску самого итальянского поэта, отметили в пресс-центре.

Сообщается также, что представленная на выставке коллекция выполнена с применением авторской техники Клюкина. Она основана на максимальном сохранении подвижности скульптур.

"Стальные пластины собираются и разбираются как конструктор, без каких-либо крепежных деталей, создавая эффект раскрытой книги", − цитирует представителей пресс-центра Агентство "Москва".

Кроме того, в специальном "зале Предателя" гости смогут оставить инициалы тех людей, которые их когда-либо предавали, подчеркнули организаторы.

Скульптуры Василия Клюкина представлены не только в Москве, но и в Лондоне, Монте-Карло, Люцерне и Каннах. Коллекция In Dante Veritas ранее выставлялась в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. За три месяца экспозицию посетили около 200 тысяч человек.