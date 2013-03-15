В Дубне будут выпускать наночастицы для фармакологии

В особой экономической зоне "Дубна" построят центр по разработке и выпуску наночастиц для фармакологической промышленности. Как сообщает пресс-служба ОЭЗ, в работе центра примут участие немецкие специалисты.

Основной продукцией станут солюбилизаты – химические вещества, состоящие из наночастиц и позволяющие препаратам быстрее растворяться в воде. Также центр будет проводить испытания и разрабатывать новые наночастицы.

Общая площадь строений составит 2,5 тысячи квадратных метров, ожидаемый объем инвестиций в проект – около 200 миллионов рублей.