Спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями построят в ЮАО

Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Академика Миллионщикова, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Новый ФОК предназначен для занятий физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями.

Его строительство началось в 2013 году, а в настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, прокладываются коммуникации.

По словам председателя комитета Олега Антосенко, специфика строительства этого ФОКа – в его функциональном назначении. В нем появится два бассейна, вместительный спортзал для игровых видов спорта, тренажерные и вспомогательные помещения.

При этом весь комплекс, включая лифты и бассейны, оснастят не только новейшими инженерными системами, но и специальным технологическим оборудованием.

Здесь предусмотрели возможность беспрепятственного движения на инвалидных колясках по пешеходным тротуарам, пандусы при въезде, поручни, краны, рычаги и сигнальные кнопки для связи с диспетчером практически во всех помещениях. А в вестибюле здания установят звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми смогут воспользоваться слабослышащие и слабовидящие люди.