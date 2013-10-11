В СВАО завершаются работы по созданию безбарьерной среды

В Северо-Восточном округе завершается реализация программы по созданию безбарьерной среды. В частности, практически завершена адаптация квартир и входных групп для маломобильных граждан.

Об этом сообщили в префектуре округа. Работа по адаптации входных групп продолжится в 2014 году.

В СВАО также ведутся работы по обустройству дворовых территорий, сходов и съездов. Остается выполнить работы в Марьиной роще, Свиблове, Северном Медведкове.

Установка подъемных платформ в подъездах началась чуть позже, чем другие виды работ, в некоторых районах округа работы еще ведутся, но к концу года они будут завершены.

Материалы о результатах выполнения работ направлены в общественную инспекцию с участием инвалидов и общественных организаций. Они должны проверить качество работ и вынести заключения.

В рамках программы по созданию безбарьерной среды объекты социальной сферы и потребительского рынка также должны быть адаптированы для нужд маломобильных групп.

Кроме того, как сообщалось ранее, столичный департамент транспорта создал рабочую группу по организации безбарьерной среды для маломобильных граждан. Принять участие в ее работе могли все желающие. Предложения от москвичей и общественных организаций принимались до конца августа.

Также столичные власти планируют сделать метро доступнее для маломобильных групп граждан и создать программу, благодаря которой можно будет проложить маршрут по городу для инвалидов-колясочников и слабовидящих граждан.