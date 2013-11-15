В столице пройдет открытый кубок Москвы по баскетболу на колясках

16 и 17 ноября состоится открытый кубок Москвы по баскетболу на колясках, организованный при участии Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Это уже вторые столичные состязания по баскетболу среди спортсменов-колясочников (первый открытый кубок прошел в 2013 году).

В соревнованиях примут участие 5 мужских команд из России, Словении и Беларуси: "Фалькон" Москва, "Шанс" Тюмень, БК "Минск", команды из Казани и Словении.

Начало - в 11.00, вход свободный.