Московский союз художников просит передать более 170 мастерских

Московский союз художников (МСХ) в четверг попросил столичный департамент городского имущества передать в безвозмездное пользование организации 172 мастерские.

"Творческий союз художников тревожит проблема рабочих мест. Ежегодно из вузов выходит 120-150 молодых художников, а площадки для работы нет, и они уезжают за границу. За последний год не было передано ни одной площадки, а согласно постановлению правительства Москвы, необходимо передать 172 помещения", - сказал председатель правления МСХ Виктор Глухов на общественно-консультативном совете политических партий при Мосгордуме.

В свою очередь замруководителя департамента городского имущества Владимир Погребенко заявил, что за последние годы МСХ было передано более 1,5 тысячи помещений общей площадью 157 тысяч квадратных метров. "Во время проверок выяснилось, что многие помещения используются не по назначению. Поэтому прежде нужно провести общую ревизию", - отметил чиновник.