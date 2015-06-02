Гимнастки из шести стран примут участие в турнире Olympico Cup 2015

С 5 по 7 июня в МВЦ "Крокус-Сити" на спортивной арене "Аквариум" пройдет II турнир по художественной гимнастике Olympico Cup 2015 на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Открытие запланировано на 6 июня.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов (2009 года рождения и младше) из России, Эстонии, Турции, Китая, Белоруссии и Канады.

Мероприятие организовано департаментом физической культуры и спорта города Москвы и Центром гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.

Церемония награждения победителей турнира пройдет 7 июня 2015 года. В этот день также состоится гала-шоу с участием звезд мировой художественной гимнастики (начало в 19.00).

Вход на соревнования свободный.