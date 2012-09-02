Патриарх Кирилл провел освящение храма при московском онкоцентре

Патриарх московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм при Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Также святой отец пообщался с юными пациентами клиники и пожелал им скорейшего выздоровления.

"В этом научно-клиническом центре совершается очень много добрых дел", - приводит РИА Новости слова патриарха, произнесенные во время проведения Божественной литургии, - "верю, что по милости Божьей, усилиями талантливых специалистов, которые здесь работают и молитвами родных и близких, Господь поможет исцелить болезни и ниспослать здоровье и спасение".

По словам главы церкви храм был создан при участии благотворителей, которые пожелали остаться неизвестными.

После освящения храма патриарх в сопровождении директора центра Александра Румянцева посетил больничные палаты, где пообщался с маленькими пациентами и их родителями. Как отметил святой отец, то, что он увидел, очень обрадовало его.

Во время беседы в игровой комнате дети и их родители окружили патриарха и долго не отпускали, прося благословения. Глава церкви раздал всем памятные иконы великомученика и святого Пантелеймона.

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева начал свою деятельность в 1991 году. Помимо лечения детей от онкологических и гематологических заболеваний, центр также занимается исследовательской деятельностью.