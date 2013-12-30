Нападающий "Амура" Ян Муршак перешел в московский ЦСКА

Форвард хабаровского "Амура" Ян Муршак перешел в московский ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Словенский хоккеист набрал в этом сезоне 21 очко (12+9) в 36 матчах и был лучшим бомбардиром дальневосточного клуба. Контракт Муршака с "Амуром" был заключен до конца следующего сезона.

Напомни, что ранее "Амур" покинул второй бомбардир команды - Якуб Петружалек. Чех теперь будет выступать за казанский "Ак Барс".