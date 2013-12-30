30 декабря 2013, 17:22Спорт
Нападающий "Амура" Ян Муршак перешел в московский ЦСКА
Форвард хабаровского "Амура" Ян Муршак перешел в московский ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Словенский хоккеист набрал в этом сезоне 21 очко (12+9) в 36 матчах и был лучшим бомбардиром дальневосточного клуба. Контракт Муршака с "Амуром" был заключен до конца следующего сезона.
Напомни, что ранее "Амур" покинул второй бомбардир команды - Якуб Петружалек. Чех теперь будет выступать за казанский "Ак Барс".
