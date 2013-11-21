21 ноября 2013, 19:56Общество
В ледовом комплексе "Арена Морозово" открылась секция по хоккею
В ледовом комплексе "Арена Морозово" на юго-востоке Москвы открылась секция по хоккею, сообщает Москомспорт.
Недавно открывшаяся секция носит имя Алексея Жамного - в прошлом хоккеиста, а сейчас менеджера хоккейного клуба "Атлант".
Отмечается, что занятия проводятся для детей 2006 - 2009 годов рождения.
"Один из тренеров Академии хоккея – заслуженный тренер РФ Александр Вирясов проводит занятия для группы детей 2006-2007 годов рождения", - говорится в сообщении.
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