Российских хоккеистов не будут лишать медалей чемпионата мира

Российскую хоккейную сборную могут лишить медалей чемпионата мира. Статья с таким заголовком появилась в одном из интернет-изданий.

Журналисты сослались на мнение двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова, с которым записали интервью.

Тот выразил свое отношение к неоднозначному эпизоду финального матча, когда российские игроки покинули площадку до исполнения гимна Канады. А также высказался о том, какое, по его мнению, наказание может постичь хоккеистов.

Однако, как рассказал Александр Кожевников в интервью каналу "Москва 24", медалей нашу сборную не лишат, потому что это не предусмотрено регламентом.

"Но какие-то меры, все-таки, будут применены, потому что, в принципе, это неуважение к противнику и в спорте так не принято", - сказал он.