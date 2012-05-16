16 мая 2012, 12:38
Главным тренером ПХК ЦСКА стал Валерий Брагин
Главным тренером ПХК ЦСКА назначен Валерий Брагин, а генеральным директором клуба - Игорь Есмантович, сообщает официальный сайт клуба.
Соответствующее решение принято на заседании Наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.
Кроме того, был определен состав Наблюдательного совета. Председателем совета утвержден Игорь Сечин. В состав Наблюдательного совета также вошли Виктор Тихонов, Эдуард Худайнатов, Михаил Мишустин, Вячеслав Быков.
Почетным президентом клуба избран легенда российского хоккея Виктор Тихонов, главным менеджером по спорту и кадрам стал Сергей Федоров.
"Основная цель, которую определил Наблюдательный совет, заключается в возрождении былой славы хоккейного ЦСКА и формировании в течение ближайших нескольких лет клуба мирового уровня", - говорится в сообщении.
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