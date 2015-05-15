В полуфинале ЧМ по хоккею Россия сыграет с Канадой

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Чехии

Сборная России выиграла у Швеции со счетом 5:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира в Чехии. Ведя по ходу встречи 3:0, к третьему периоду россияне позволили сопернику сократить, а затем и сравнять счет.

Потом Евгений Малкин вновь вывел нашу сборную вперед. В концовке третьего периода шведы пошли ва-банк и заменили вратаря на шестого полевого игрока. Владимир Тарасенко установил окончательный счет, забив шайбу в пустые ворота.

Соперником по полуфиналу для нашей команды станет сборная Канады. Параллельно пройдет матч Чехия – США.