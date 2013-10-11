Сергей Федоров не сыграет в матче с магнитогорским "Металлургом"

Главный менеджер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров не сыграет в матче Континентальной хоккейной лиги против "Металлурга" из Магнитогорска. На сайте лиги он не значится в заявке команды на игру.

Напомним, что 43-летний форвард Сергей Федоров до конца текущего сезона будет выступать за армейский клуб. Соглашение действует до окончания сезона и является двусторонним. Последний раз на лед Федоров выходил в майке магнитогорского "Металлурга" 22 марта 2012 года и второй сезон занимает должность главного менеджера ЦСКА, сообщает пресс-служба КХЛ.