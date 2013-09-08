8 сентября в Московской области начались выборы губернатора. В 8 часов утра там открылись более 3,5 тысячи избирательных участков и около 50 временных.

По данным Мособлизбиркома, в регионе зарегистрировано 5,5 миллионов избирателей. За ходом выборов будут следить около 10 тысяч наблюдателей. Как ожидается, имя нового губернатора станет известно уже в понедельник. По прогнозам, на выборы сегодня могут прийти более 40% подмосковных избирателей, сообщает телеканал "Москва 24".

В единый день голосования жителям Московской области предстоит избрать не только губернатора, но и глав восьми муниципальных районов, трех городских округов, 27 городских поселений и 52 сельских поселений. На кресла глав муниципалитетов претендуют 632 кандидата.