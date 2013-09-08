Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября 2013, 09:03

Политика

В Московской области начались выборы губернатора

8 сентября в Московской области начались выборы губернатора. В 8 часов утра там открылись более 3,5 тысячи избирательных участков и около 50 временных.

По данным Мособлизбиркома, в регионе зарегистрировано 5,5 миллионов избирателей. За ходом выборов будут следить около 10 тысяч наблюдателей. Как ожидается, имя нового губернатора станет известно уже в понедельник. По прогнозам, на выборы сегодня могут прийти более 40% подмосковных избирателей, сообщает телеканал "Москва 24".

В единый день голосования жителям Московской области предстоит избрать не только губернатора, но и глав восьми муниципальных районов, трех городских округов, 27 городских поселений и 52 сельских поселений. На кресла глав муниципалитетов претендуют 632 кандидата.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика