Заболеваемость гриппом в Москве опустилась на 14% ниже эпидпорога

В Москве продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю число заболевших уменьшилось еще на 5 процентов. В целом показатели ниже эпидемических уже на 14,2 процента.

За 7 дней в столице диагноз грипп был поставлен 623 людям. При этом у большинства заболевших выявляется вирус А(Н1N1) или так называемый свиной грипп. Кроме того, в Москве циркулируют вирусы А(Н3N2), В, парагриппа I и III типов, аденовирусы, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Напомним, пик заболеваемости в этом году пришелся на первую половину февраля. Эпидемический порог был превышен на 10 процентов во всех возрастных группах. Кроме того, в столичном регионе было зафиксировано несколько смертельных случаев от свиного гриппа.

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