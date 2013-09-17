На западе Москвы обнаружили боевую гранату

На западе Москвы прохожие обнаружили боевую гранату. Место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции.

Сообщение об обнаружении предмета, похожего на гранату, поступило в дежурную службу МЧС в 14.36. На место происшествия - в лесной массив по адресу улица Центральная - были отправлены кинологи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В ходе проверки выяснилось, что в гранате отсутствует взрыватель.

Место происшествия оцепили полицейские, также на месте обнаружения находились пожарно-спасательные подразделения.