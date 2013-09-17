Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2013, 17:01

Безопасность

На западе Москвы обнаружили боевую гранату

На западе Москвы прохожие обнаружили боевую гранату. Место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции.

Сообщение об обнаружении предмета, похожего на гранату, поступило в дежурную службу МЧС в 14.36. На место происшествия - в лесной массив по адресу улица Центральная - были отправлены кинологи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В ходе проверки выяснилось, что в гранате отсутствует взрыватель.

Место происшествия оцепили полицейские, также на месте обнаружения находились пожарно-спасательные подразделения.

Сайты по теме


гранаты чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика