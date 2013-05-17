Форма поиска по сайту

17 мая 2013, 07:43

Безопасность

Москвич сообщил в полицию о трех гранатах в пруду

Похожие на гранаты предметы обнаружили в минувший четверг в водоеме на востоке Москвы. Находка отправлена на экспертизу.

Днем 16 мая в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в пруду рядом с Большим Купавенским проездом лежат три гранаты. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли на глубине 30 сантиметров три предмета округлой формы, похожие на гранаты и три предмета, похожие на запалы.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

