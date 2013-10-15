В столице будут страховать эвакуаторы

В Москве начнут страховать эвакуаторы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября. Последний открытый аукцион пройдет 11 ноября. Начальная цена контракта составляет 18 миллионов 789 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, эвакуаторы, принадлежащие ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), будут застрахованы на случай причинения вреда перевозимым машинам.

Застрахованы будут основные риски, связанные с профессиональной деятельностью эвакуаторов. Кроме того, планируется застраховать машины, хранящиеся на штрафстоянках, и паркоматы - на случай вандализма.