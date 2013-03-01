Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 марта 2013

Туризм

На Остоженке появится новая гостиница

В районе Остоженки, на пересечении Коробейникова и Бутиковского переулков, построят новую гостиницу. Об этом сообщили на заседании комиссии при правительстве Москвы по вопросам осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

Согласно проекту, историческое здание, которое примыкает к участку застройки, войдет в объем нового объекта. Кроме того, планируется сохранить озеленение участка.

гостиницы проекты Остоженка

