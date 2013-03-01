01 марта 2013, 15:49Туризм
На Остоженке появится новая гостиница
В районе Остоженки, на пересечении Коробейникова и Бутиковского переулков, построят новую гостиницу. Об этом сообщили на заседании комиссии при правительстве Москвы по вопросам осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.
Согласно проекту, историческое здание, которое примыкает к участку застройки, войдет в объем нового объекта. Кроме того, планируется сохранить озеленение участка.